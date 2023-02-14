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Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı

Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş mahsur kaldığı binanın enkazından çıkarıldı.

14 Şubat 2023 Salı 09:47
Kahramanmaraş'ta depremin 198'inci saatinde iki kardeş enkaz altından çıkarıldı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmaları, yıkımın 9. gününde sürüyor.
Kahramanmaraş'ta merkez Dulkadiroğlu ilçesi Sütçü İmam Mahallesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda yıkılan Pınar Apartmanının enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaştı.
Yaralı olarak çıkarılan kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

AA

Son Güncelleme: 14.02.2023 09:49
Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremAramaKurtarmaEnkaz
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