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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sırasında, yangın söndürme uçağı düştü. Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev 200 tipi uçakta 3’ü Türk, 5’i Rus, 8 mürettebatın olduğu bildirildi. Kazanın ardından bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, Valilikten yapılan açıklamada, “ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir.” ifadeleri yer aldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
14 Ağustos 2021 Cumartesi 17:55
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Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağı düştü

Onikişubat ilçesinin kırsal Ilıca Mahallesi yakınlarındaki Almalı mevkisinde saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Yükselen dumanı gören mahalleli, ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye 100 orman işçisi ile 10 arazöz, 1 uçak ve 2 helikopter sevk edildi. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale etti.

ENGİZEK DAĞI'NA DÜŞTÜ

Müdahale sırasında Türkiye’nin yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Rusya’dan kiraladığı Beriev-200 tipi yangın söndürme uçağı, saat 14.30 sıralarında Engizek Dağı yamacına düştü.

Adana'dan bölgeye sevk edildiği belirtilen, içinde 3’ü Türk, 5’i Rus, 8 mürettebatın bulunduğu uçağın düştüğü bölgeye, arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı da kazayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Kahramanmaraş’taki yangın söndürme çalışmalarına katılmak için Adana’dan havalanan bir Rus yangın söndürme uçağının kaza kırıma uğradığı bilgisi üzerine, İncirlik’ten bir helikopter ile Konya’dan bir uçak, arama-kurtarma çalışmalarına destek için bölgede görevlendirilmiştir" denildi.

UÇAĞIN ÖZELLİKLERİ

Beriev Be-200, Altair Beriev tarafından üretilen Rus yapımı bir amfibyen jet uçağıdır. Uçak, yangın söndürme, arama kurtarma, deniz devriyesi, kargo ve yolcu taşımacılığı için tasarlanmıştır. Uçak, saatte 150-190 kilometre hızla 14 saniyede doldurduğu 12 ton suyu taşıyabilme kapasitesine sahip.

ÇAVUŞOĞLU'NDAN, TÜRK VE RUS MÜRETTEBAT İÇİN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş'ta düşen yangın söndürme uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Kahramanmaraş’taki yangına müdahale sırasında yaşanan elim uçak kazasında Türk ve Rus mürettebatın hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duydum. Milletimizin başı sağ olsun, Rus halkına da taziyelerimizi iletiyoruz. Kahramanca fedakarlıkları unutulmayacak" dedi.

MÜRETTEBATTAN KURTULAN YOK

Kahramanmaraş Valiliği’nden, orman yangınına müdahale eden yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili açıklama yapıldı. Valiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, mürettebattan kurtulan olmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

“İlimiz Dulkadiroğlu ilçesi Bertiz bölgesinde ormanlık alanda, yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına müdahale etmek amacıyla havalanan Rus yangın söndürme uçağı Kısık Vadisi Mevkiinde mürettebatıyla birlikte düşmüştür. Olayın gerçekleştiği andan itibaren olay yerine ekiplerimiz anında sevk edilmiş, ilk bilgilere göre mürettebattan kurtulan olmadığı tespit edilmiştir."

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşOrmanYangınUçakKaza
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