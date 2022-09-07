Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 29
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.358,60
ALTIN
998,49
DOLAR
18,24
STERLİN
21,00
EURO
18,10
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi...
BDDK 30 idari personel istihdam edecek
BDDK 30 idari personel...
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi alacak
Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Sağlık ve Sosyal Bilimler MYO Öğretim Görevlisi alacak
İstanbul Sağlık ve Sosyal...

Kahramanmaraş'taki yangında 20 ton atık kağıt yandı

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:52
Kahramanmaraş'taki yangında 20 ton atık kağıt yandı

KAHRAMANMARAŞ'ta dün kağıt fabrikasının atık kağıt deposunda çıkan, ekiplerin 10 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında yaklaşık 20 ton atık kağıt yandı. Yangına müdahale sırasında 1 itfaiye eri de hafif yaralandı.

Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolu üzerindeki bir kağıt fabrikasının deposunda dün akşam saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale edilirken, 1 itfaiye eri kağıt balyasından düşerek yaralandı. Alevlerin büyümesi ve itfaiye ekiplerinin yetersiz kalması üzerine yan taraftaki çimento fabrikasında bulunan beton mikserleri ile yangın yerine su taşındı. Mikserlerdeki su, beton pompaları aracılığıyla tepeden alevlerin üzerlerine atıldı. Ekiplerin çalışmasıyla alevler 10 saat sonra kontrol altına alınıp söndürüldü.

20 ton atık kağıdın kül olduğu yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşAtık KağıtYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fotokapanlar ormanın gözü oldu; yasa dışı faaliyetler de tespit edildi
Fotokapanlar ormanın gözü oldu; yasa dışı faaliyetler de tespit edildi
Karadeniz'de istavrit bolluğu; fiyatı yarıya düştü
Karadeniz'de istavrit bolluğu; fiyatı yarıya düştü
Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
Mudanya'da sel felaketinin yaraları sarılıyor
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans