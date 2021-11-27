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KAHVEHANEDE DEHŞET!

Bursa'da çeşitli suçlardan aranan Emre C. (48), polislere bıçak çekip kendisini kahvehaneye kapatarak içerideki 9 kişiyi alıkoydu. Kendi boğazına bıçak dayayan Emre C., ikna çalışmaları sonuç vermeyince içeri giren polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirilip gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Kasım 2021 Cumartesi 09:34
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KAHVEHANEDE DEHŞET!

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Belinde silahlı bir kişiyi görenler polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Polisi fark eden şüpheli kaçmaya çalışırken silahını düşürdü. Polisle şüpheli arasında boğuşma yaşandı. Bu sırada cebindeki bıçağı çıkarıp polislere saldırmaya kalkışan şüpheli, yakındaki kahvehaneye girip kapıyı kapattı. İçerideki 9 kişinin dışarı çıkmasına izin vermeyen şüpheli, bıçağı kendi boğazına dayadı. Polislerin telsiz anonsu üzerine adrese takviye ekipleri sevk edildi.

Emre C. olduğu belirlenen şüphelinin bir süre önce hapishaneden çıktığı, çeşitli suçlardan arandığı tespit edildi. Emre C. yaklaşık 2 saat boyunca direndi. Şüphelinin bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri, içeri girip onu etkisiz hale getirdi.

Üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirilen Emre C., gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaKahvehanePolisşüpheliSuçluEmre C.BıçakRehin
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