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Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

OSMANİYE’de kamyonetin aynı yöne giden kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

05 Ocak 2023 Perşembe 10:36
Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

Kaza, saat 04.00 sıralarında E- 90 otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Muhammet Kaya (60) yönetimindeki 46 AFA 151 plakalı kamyonet, aynı yöne giden sürücüsü açıklanmayan 21 DA 652 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği Muhammet Kaya ile yanındaki Oğuzhan Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKamyonKamyonetKazaTrafik Kazası
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