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Kamyonet su kanalına devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
25 Temmuz 2021 Pazar 16:10
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Kamyonet su kanalına devrildi: 3 ölü, 2 yaralı

Samsun’da yol kenarındaki su kanalına devrilip yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra menfeze çarpan kamyonetteki 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 05.30 sıralarında Kavak ilçesinde meydana geldi. Eren İsmail Aydın (19) yönetimindeki 77 AAD 052 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki su kanalına devrildi. Yaklaşık 60 metre sürüklenen kamyonet, menfeze çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, araçtaki Güven Aydın (47) ve Nurşen Topal’ın (43) hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan Eren İsmail Aydın, Ayla Aydın (35) ve Esra Zeynep Aydın (17) ise ambulanslarla Kavak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü Eren İsmail Aydın da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
SamsunKamyonetKazaTrafik KazasıKavak
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