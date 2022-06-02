Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.573,51
ALTIN
979,85
DOLAR
16,46
STERLİN
20,82
EURO
17,70
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli Personel alıyor
Kocaeli Üniversitesi 110 Sözleşmeli...
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Anketör istihdam edecek
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı...
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları kiraya veriyor
Rize-Artvin Havalimanı ticari alanları...
Flaş Haber
MSB: 1 asker şehit oldu
Kapat

Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı

TÜRKİYE’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, pandemiyle birlikte ara verilen kaçak yapıların yıkımına yeniden başlandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Haziran 2022 Perşembe 12:30
Kapadokya’da pandemide ara verilen kaçak yapı yıkımı tekrar başladı

Kapadokya bölgesinde pandemi nedeniyle uzun süredir ara verilen kaçak yapı yıkımları tekrar başlatıldı. Ruhsatsız olan ve peribacalarına hasar verdiği belirlenen yapılar yıkılıyor. Bu kapsamda Göreme beldesinde izinsiz yapılan 2 katlı evin, peribacasına hasar verdiği tespit edildi. Ev sahiplerinin binayı boşaltmasının ardından İl Özel İdaresi ekipleri, iş makineleri ile yıkım için bölgeye geldi. Ekiplerin çalışmasının ardından 2 katlı ev yıkıldı. Ekiplerin başka bölgelerde de kaçak olduğunu belirlediği yapıları yıkmaya devam edeceği öğrenildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KapadokyaKaçakYapıKaçak YapıYıkım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti
Kıyafetlerin kayıp eşine ait olduğunu teşhis etti
Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu 
Uzman çavuş, araçta öldürülmüş bulundu 
13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
13 ilde 3,5 milyon liralık hırsızlık yapan şebekeye operasyon: 53 gözaltı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans