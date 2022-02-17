Kapıkule'de 37 milyon liralık uyuşturucu ve ticari eşya ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce Kapıkule Gümrük Kapısı'nda, yapılan risk analizlerinde, uyuşturucu kaçakçılığında kullanıldığından şüphelenilen araçlar, önce x-Ray tarama cihazları sonra narkotik dedektör köpekler ile kontrol edildi. Kontrol edilen TIR'ın dorsesinde, narkotik dedektör köpekler tepki verince yapılan aramada, halatlarla bağlanmış poşetlerin gizlendiği tespit edildi. Poşetler içinde toplam 13 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

75 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Başka operasyonda ise muhafaza ekipleri, narkotik dedektör köpekler ile şüpheli araçta arama yaptı. Dorsenin altına gizlenen toplam 22,8 kilogram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu olaydan birkaç gün sonra da 19,7 kilogram ağırlığında 75 bin uyuşturucu hap taşıyan kurye, araçtan araca değiştirirken muhafaza memurlarınca yakalandı.

Diğer uyuşturucu operasyonunda da x-Ray taramasına sevk edildiği için başka araca yanaşarak beraberindeki uyuşturucuyu aracından aktarmak isteyen sürücü yakalandı. Muhafaza memurlarının yaptığı aramada toplam 16,5 kilogram ağırlığında kokain cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekipleri, başka bir operasyonda da 1,1 kilogram ağırlığında esrar cinsi uyuşturucu ele geçirdi.

11 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Kapıkule Gümrük sahasında yapılan kaçak ticari eşya operasyonlarında, tür araçlarının çekicilerinde, dorsedeki yasal yükler arasına gizlenen çok sayıda kaçak ürünün vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istendiği saptandı. Kontrollerde çok miktarda tıbbi ilaç ve güneş gözlüğü, yüzlerce oto yedek parçası, binlerce elektronik sigara ile yüz binlerce filtreli sigara kağıdı ve makaron ele geçirildi.

Gümrük muhafaza ekiplerince son 1 ay içinde Kapıkule'de yapılan uyuşturucu operasyonlarında 11 şüpheli gözaltına alındı, ticari eşya kaçakçılığına ilişkin yürütülen operasyonların ise devam ettiği belirtildi.