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Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden İstiklal Üniversitesine devredilen Karacasu Kampüsü'nde 5 etaptan oluşacak konteyner kentin ikinci etap çalışmaları devam ediyor. 

28 Şubat 2023 Salı 11:01
Karacasu konteyner kentinin 2. etap çalışmaları devam ediyor 

Depremzedeler için 5 etaptan oluşacak 1464 kapasiteli konteyner kentin birinci etabı tamamlanıp depremzedelerin hizmetine sunuldu. 
Psikososyal destek birimi görevlileri, iki konteynerde depremzedelere hizmet veriyor. Depremzedeler konteyner kentteki sosyal marketten ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.
Sosyal donatıları, eğitim binaları, yönetim binaları aynı zamanda çocuk etkinlik alanları gibi alanlar da konteyner kentte depremzedelerin hizmetine sunuldu. 
Birinci etabı 117 konteynerden oluşan konteyner kentte, AFAD koordinasyonunda depremzedelerin tüm ihtiyaçları karşılanıyor.
1464 konteynerde 7 bin kişi konaklayabilecek. Konteynerlerin anahtar teslimi, mutfak, banyo, sıcak su, tuvalet gibi ihtiyaçları karşılayabileceği donanımla yapılıyor.  
Konteyner kentin tamamlanıp hizmete sunulan ilk etabında 3 çocuk oyun alanı çadırı, 2 mescit ve din görevlisi, 24 saat esaslı ambulans ve polis ekipleri ile mesai saatleri içerisinde doktor ve hemşire, depremzedelere hizmet veriyor. 
Birinci etaptaki tüm hizmetler diğer kurulacak etaplarda da mevcut olacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşDepremKaracasuKonteyner
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