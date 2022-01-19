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Karadeniz'de 1644 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil

KARADENİZ Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1644 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun, Samsun ve Sinop'ta ise eğitime ara verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
19 Ocak 2022 Çarşamba 11:14
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Karadeniz'de 1644 köy ve mahalle yolu kapandı, okullar tatil

Karadeniz Bölgesi'nde soğuk hava ile birlikte kar yağışının etkisi arttı. Yağış nedeniyle Giresun'da 492, Gümüşhane'de 267, Trabzon'da 250, Rize'de 239, Sinop'ta 206, Ordu'da 76, Artvin'de 73, Bayburt'ta 41 köy ve mahalle yolu, ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kapanan köy ve mahallelerdeki yollar için belediye, İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, harekete geçti. Ekipler, yoğun mesai harcayıp, kar kalınlığının yüksek kesimlerde yer yer 50 santimetreye ulaştığı yolları açarak, bölge halkını kar esaretinden kurtarmaya çalışıyor. Öncelik ise hastaların bulunduğu mahalle ve köylerdeki yollara veriliyor.

9 İLDE EĞİTİME KAR ENGELİ

Öte yandan Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Trabzon, Rize, Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Artvin, Giresun, Samsun ve Sinop'ta valiliklerce eğitime 1 gün süreyle ara verildi. 9 ilin valiliğince yapılan açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayıldığı belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karadeniz BölgesiKarKışYolUlaşımOkulEğitim
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