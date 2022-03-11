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Karadeniz'de 9 ilde 1442 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

KARADENİZ Bölgesi'nde 9 ilde etkili olan kar yağışı nedeniyle 1442 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Bölgede 6 ilde eğitime 1 gün ara verildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
11 Mart 2022 Cuma 11:31
Karadeniz'de 9 ilde 1442 köy ve mahalle yolu kardan kapandı

Karadeniz Bölgesi'nde kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi. Kar nedeniyle Trabzon’da 708, Rize’de 40, Ordu’da 68, Giresun’da 200, Gümüşhane’de 129, Samsun’da 79, Artvin'de 13, Bayburt'ta 14, Sinop'ta 191 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı. Belediye, İl Özel İdare ve Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

6 İLDE OKULLARA KAR TATİLİ

Bölgenin yüksek kesimli ilçelerinde etkili olan kar yağışı, eğitimi de aksattı. Kar nedeniyle Bayburt, Gümüşhane, Ordu, Sinop, Samsun ve Trabzon'da eğitime 1 gün ara verildi. Bu kentlerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin idari izinli sayılacağı belirtildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizKarKışYolUlaşımKöyMahalleOkulEğitim
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