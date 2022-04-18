Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

ARTVİN’de heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya parçasının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu.