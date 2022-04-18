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Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

ARTVİN’de heyelan sonucu yamaçtan kopan kaya parçalarının Karadeniz Sahil Yolu'na düşmesiyle Hopa-Kemalpaşa kara yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya parçasının isabet ettiği bir otomobilde de hasar oluştu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
18 Nisan 2022 Pazartesi 08:43
Karadeniz Sahil Yolu'nda heyelan

Karadeniz Sahil Yolu, Hopa ilçesi Kopmuş mevkisinde akşam saaatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları Karadeniz sahil yoluna düştü. İrili ufaklı dev kayalar nedeniyle Hopa-Kemalpaşa yolu ulaşıma kapandı. Heyelan sırasında kaya isabet  34 ET 9293 plakalı otomobilde hasar oluştu. Heyelan sonrası itfaiye, Hopa Arama Kurtarma (HOPAK)  ve Karayolları ekipleri, bölgeye gelerek güvenlik önlemi aldı. Ekiplerinin iş makinesi destekli çalışmasıyla temizlenen yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ArtvinKaradeniz Sahil YoluHeyelanKaza
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