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Karadeniz yaylalarında 'aşı' seferberliği

KARADENİZ Bölgesi'nde çay ve fındık göçüyle birlikte vaka artışının önüne geçilmesi için yaylada kalan vatandaşlara, mobil sağlık ekiplerince kurulan çadırlarda Covid-19 aşısı uygulanıyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
09 Ağustos 2021 Pazartesi 10:31
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Karadeniz yaylalarında 'aşı' seferberliği

Doğu Karadeniz’de, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar, yaz aylarında yaylalara çıkma geleneğini sürdürüyor. Bölge illerdeki sağlık ekipleri, çay ve fındık göçü ile ‘Delta’ varyantının da etkisiyle vaka oranlarının arttığı Karadeniz’de, başlattıkları aşı seferberliği kapsamındaki çalışmalarına devam ediyor. Salgın nedeniyle önceki yıllara göre halkın daha çok ilgi gösterdiği yaylalara çıkan Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, ulaşım zorluğu çeken yaylacıların aşı taleplerini geri çevirmiyor. Ekipler yaylalarda kurdukları çadırlarda, aşılamanın yanında ikna etmeye çalıştığı vatandaşlara da aşı olmaları çağrısında bulunuyor. Köprübaşı ve Sürmene ilçeleri sınırında deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki Seslikaya Yaylası’nda kurulan çadıra gelen yaylacılar, aşılarını yaptırdı.

‘ULAŞIMDA SIKINTI OLUYOR’

Köprübaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Ali Demirci, yaylada ikamet edenlerin ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını söyleyerek, “Karadeniz, yaz dönemlerinde yayla göçünün olduğu bir bölge ve halkımızın önemli kısmı yaz döneminde yaylada ikamet ediyor. Biz de Körpübaşı’nın yaylada ikamet eden halkına bu şekilde hizmet götürüyoruz. Halkımızda bayağı talep var. Ulaşımda sıkıntı oluyor sağlık açısından. Sağlık hizmetini halkımızın ayağına götürüyoruz. Talep oldukça inşallah devamı olacak. Muhtarlarımızla, bölge halkının eşrafıyla iletişim halinde oluyoruz. Organizasyonları oluşturdukça yaz boyu programlarımız devam edecek. Yaşlı vatandaşlarımız daha duyarlı. Gençler daha dirençli oluyorlar. Öncesinde onları ikna çalışmamız oluyor” dedi.

‘GİDİP AŞI OLAMIYORLAR’

Yaylada yaşayanların aşı olmak istediklerini öğrenip durumu sağlık müdürlüğüne bildirdiğini anlatan Sürmene eski Belediye Başkanı Fikri Usta, “Burada bulunduğum süreçte bazı vatandaşlar aşı olmadığını ve aşı olmak istediklerini deyince ben de sağlık müdürlüğüne söyledim. Genelde kısa süreli gelenler var ama uzun süreli gelenler de vardı. Bazılarının aşı süresi gelmişti fakat imkânı yok, gidip aşı olamıyor. Kimi önemini biliyor, kimi bilmiyor. Anlatıldığı sürece aşılanmak istiyorlar” diye konuştu.

‘AŞIMIZ AYAĞIMIZA KADAR GELDİ’

Aşısını yaptıran yaylacılardan Lütfü Çebi, “Çok memnunuz. Bizi sağa sola yormadılar. Bundan iyi hizmet olmaz” dedi.

Hasan Aydın ise, “Yaylada duruyorum şu anda. Aşımız ayağımıza kadar geldi. Devletimiz, milletimizden Allah razı olsun, zeval vermesin. Bundan önceki iki aşımı sağlık ocağında yaptırmıştım. Şimdi evimize kadar geldi” ifadelerini kullandı.

‘HAYVANIMIZ VAR GİDEMİYORUZ’

Aşısını yaylada olan Meryem Çebi de, “Bize gelip yerimizde aşımızı vurdular. Memnunuz. Hayvanımız var gidemiyoruz. Hastaneye de gidemiyoruz. Yerimizde aşı ettiler bizi, Allah razı olsun devletimizden” diye konuştu.

Yaylada yaşayan İsmet Yazıcı ise aşı çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaradenizYaylaKoronavirüsCovid19Aşı
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