Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 25
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.648,12
ALTIN
986,17
DOLAR
16,66
STERLİN
20,82
EURO
17,84
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor
Kocaeli Üniversitesi 2 Öğretim...
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi Alacak
Sakarya Üniversitesi Sürekli İşçi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İstanbul Galata Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor
İstanbul Galata Üniversitesi 15...

Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı

KARAMAN'da, uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik 'Dayı' adı verilen operasyonun 3'üncü dalgasında, 5 kişi gözaltına alındı. Daha önce yapılan 2 operasyonda 27 şüpheliden 18'i tutuklanıp 9'u serbest bırakılmıştı.  

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
07 Haziran 2022 Salı 10:04
Karaman'da 'Dayı-3' operasyonu: 5 gözaltı

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Timleri kente eroin ve metamfetamin getirip satan şebeke olduğu bilgisini aldı. 6 ay süren teknik ve fiziki çalışma sonucu şebekenin sözde Karaman yöneticisi Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşterilerle şebeke üyelerinin 'dayı' diye seslendiklerini belirledi. Polis de bunun üzerine şebekeye yönelik 24 Mayıs'ta sabaha karşı   'Dayı' operasyonunu düzenledi. Gözaltına alınan 18 kişiden, aralarında Ramazan Y.'nin de bulunduğu 12'si tutuklandı, 6'sı da serbest bırakıldı. 

Polis, 31 Mayıs'ta operasyonun 2'nci dalgasını gerçekleştirdi. Gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda; çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi. 

Polis bugün de şafak vakti operasyonun 3'üncü dalgasında, aralarında kadınların da bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde aramaların sürdüğü belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanUyuşturucuNarkotikPolisOperasyonDayı3 Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kiracı, tartıştığı yöneticiyi bıçakladı
Kiracı, tartıştığı yöneticiyi bıçakladı
Kardeşler, çocukluk hayalleri orman için 12 bin fidan dikti
Kardeşler, çocukluk hayalleri orman için 12 bin fidan dikti
Antalya sahillerinde 'kirlilik' alarmı
Antalya sahillerinde 'kirlilik' alarmı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans