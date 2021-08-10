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Karaman’da damat dehşeti!

Karaman'da Doğan T., boşanma aşamasında olan ve ayrı yaşadığı eşi Özlem T. ile kayınbiraderi Osman B.'yi, çıkan tartışmada bıçakla yaraladı, kayınvalidesi Necla Koçyiğit'i de öldürdü. Hastanede tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Doğan T. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Ağustos 2021 Salı 09:48
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Karaman’da damat dehşeti!

Olay, saat 19.30 sıralarında Ziya Gökalp Mahallesi Şehit Abdullah Erdoğan Caddesinde meydana geldi. Doğan T., boşanma aşamasında olan ve bir süredir ayrı yaşadığı eşi Özlem T. ile 2 çocuğunu görmek için kayınvalidesi Necla Koçyiğit'in evine gitti. Taraflar arasında görüşme sırasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Doğan T, eşi Özlem T., kayınbiraderi Osman B. ve Necla Koçyiğit'e bıçakla saldırdı. Kanlar içinde kalan Koçyiğit ile kızı ve oğlu yere yığılırken, Doğan T. de evden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Koçyiğit, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Vücudunun 12 yerinden bıçaklanan Osman B. ve kardeşi Özlem T. de ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan iki kardeşin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olaydan sonra kaçan Doğan T. ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KaramanCinayetDamat
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