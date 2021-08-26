Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 26
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1453.3
ALTIN
481.86
DOLAR
8.3880
STERLİN
11.5594
EURO
9.8893
Araştırma görevlisi alınacak
Araştırma görevlisi alınacak
Bireysel danışman alınacak
Bireysel danışman alınacak
Pazarlama hakkı satılacak
Pazarlama hakkı satılacak
Madeni yağ ve antifriz alınacak
Madeni yağ ve antifriz...

Karantinada olmaları gerekirken otobüste yakalandılar

KIRIKKALE'de durdurulan bir otobüste, yolculuk yaparken yakalanan koronavirüs hastası T.Ç. ve temaslı kocası K.Ç. ile temaslı diğer yolcu N.B.G. karantinaya alındı. N.B.G.'nin daha önce de temaslı olmasına rağmen yolculuk yaptığı öğrenildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Ağustos 2021 Perşembe 09:46
0 Okunma
Karantinada olmaları gerekirken otobüste yakalandılar

Kırıkkale Delice'de İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe çıkışında bulunan kontrol noktasında yolcu otobüslerine denetim yaptı. Durdurulan otobüslerde sürücüler ve yolcuların Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamaları kontrol edildi. Denetimde Tokat'tan İzmir'e giden bir yolcu otobüsü durduruldu. Otobüsteki yolculara yapılan HES kodu sorgulamasında, koronavirüs testi pozitif olan T.Ç. isimli yolcu ve kocası K.Ç.'nin karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı belirlendi. Yine aynı otobüste bulunan yolculardan N.B.G.'nin de temaslı olduğu gerekçesi ile karantinada olması gerekirken yolculuk yaptığı tespit edildi.

Yolcular T.Ç., K.Ç. ve N.B.G.'ye 4 bin 50 TL para cezası keserek karantinaya alan ekipler, otobüs firmasına da 12 bin 150 TL para cezası uyguladı.

DAHA ÖNCE DE TEMASLI ŞEKİLDE YOLCULUK YAPMIŞ

Öte yandan, ekipler yaptıkları denetimlerde temaslı çıkan N.B.G'nin bir süre önce yine HES'te temaslı olarak karantinada olması gerekirken şehirlerarası yolculuk yaptığını belirledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırıkkaleKarantinaYolcuOtobüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Adana'da torbacı operasyonu: 9 gözaltı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Kula'da makilik yangını ormana sıçradı
Özlem: Vatandaşlık görevimi yaptım
Özlem: Vatandaşlık görevimi yaptım
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans