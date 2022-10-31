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KarayollarÄ±'na ait kamyon ile minibÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±; 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

KÃœTAHYA'nÄ±n TavÅŸanlÄ± ilÃ§esinde minibÃ¼sle Ã§arpÄ±ÅŸan KarayollarÄ±'na ait kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ Hakan Dirgin Ã¶ldÃ¼. Yaralanan diÄŸer sÃ¼rÃ¼cÃ¼ C.A. ise hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.

31 Ekim 2022 Pazartesi 10:38
KarayollarÄ±'na ait kamyon ile minibÃ¼s Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±; 1 Ã¶lÃ¼, 1 yaralÄ±

Kaza, TavÅŸanlÄ± Ã§evre yolunda meydana geldi. Hakan Dirgin'in kullandÄ±ÄŸÄ± KarayollarÄ±'na ait 16 AEA 330 plakalÄ± kamyon, karÅŸÄ± yÃ¶nden gelen C.A. yÃ¶netimindeki 43 UD 329 plakalÄ± minibÃ¼sle Ã§arpÄ±ÅŸtÄ±. Kazada ters dÃ¶nen kamyonun ÅŸofÃ¶rÃ¼ Hakan Dirgin olay yerinde hayatÄ±nÄ± kaybetti. MinibÃ¼s sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ C.A. ise yaralandÄ±. Ä°hbarla gelen saÄŸlÄ±k ekiplerince DoÃ§. Dr. Mustafa Kalemli TavÅŸanlÄ± Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lan C.A. tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Kazayla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma sÃ¼rÃ¼yor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KÃ¼tahyaTavÅŸanlÄ±KamyonMinibÃ¼sKazaTrafik KazasÄ±
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