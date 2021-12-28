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Kars'ta 30 litre sahte içki ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

KARS'ta, yılbaşı öncesi polis ekiplerince yapılan denetimlerde, 30 litre sahte içki, bandrolsüz 100 kilo kıyılmış tütün ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
28 Aralık 2021 Salı 09:45
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Kars'ta 30 litre sahte içki ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı öncesi kaçakçılık suçunun önlenmesi çalışmaları kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere baskın yaptı. Ekipler, bandrol üzerinde gözle görülmeyen ancak elektronik olarak aktive edilen mobil cihazla içki ve sigaraları tek tek kontrol etti. Denetimlerde 30 litre sahte içki, bandrolsüz 100 kilo kıyılmış tütün ve 110 paket kaçak sigara ele geçirildi. Malzemelere imha edilmek üzere el koyulurken, şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.

Denetimi yapılan ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmayan işletme sahiplerinden Hidayet Tekneli, yılbaşı öncesi yapılan denetimler nedeniyle polis ekiplerine teşekkür ederek, "Medyadan duyduğumuz kadarıyla sahte içkiden ölenlerin sayısı giderek artıyor. Hem vergi kaçakçılığı açısından hem de ülkemizin vergisinin kaybolmaması açısından böyle denetimlerin yapılması hoşumuza gidiyor. Çünkü biz gerçek anlamda vergi ödeyen esnafız, sahte iş yapmıyoruz, her şeyimiz devlete bağlı, kaçak içkiye biz kesinlikle karşıyız" dedi.

Ayrıca Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketlerde etiket denetimi gerçekleştirerek, ürünler ile fiyat etiketini karşılaştırdı. Denetimlerde, uygunsuz görülen yerlere cezai işlem uyguladı. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsSahteAlkolIçkiSigaraKaçakçılık
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