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Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü 

HAZRETİ Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve yakınlarının Kerbela'da şehit edilmesinin 1383'üncü yıl dönümünde Kars'ta binlerce kadın, erkek ve çocuk anma yürüyüşü gerçekleştirdi. 

08 Ağustos 2022 Pazartesi 12:58
Kars'ta binlerce kişi Kerbela şehitleri için yürüdü 

Kerbela şehitlerini anma programı, Hz. Ali Çarşı Camisi önünde toplanan binlerce kişinin katılımıyla Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Ellerinde Türk bayrağı, Atatürk ve Hazreti Ali'nin posterlerini taşıyan katılımcılar, daha sonra Faikbey Caddesi'nden Kars Şehitliği'ne kadar ağıtlar eşliğinde yürüdü. Okunan ağıtları dinleyenlerden bazıları ise gözyaşlarına hakim olamadı.

Anma programına katılanlar, Garnizon Şehitliği ziyaretinin ardından Yeni Mahalle Mezarlığı'na yürüdü. Yeni Mahalle Mezarlığı önünde de deste gruplarının zincirlerle dövünmeleri, sine vurma ve ağıtlar eşliğinde Hazreti Hüseyin'i yad etmesi sonrasında aile mezarları ziyaret edildi.

Anmaya katılanlar için de iş yerlerinden pasta, simit, poğaça, su ve çay ikramında bulunuldu. Birçok iş yerinin kaldırımda açtığı ikramları tadanlar hayırlarının kabul olması için dua etti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KarsHazreti HüseyinKerbelaKerbela şehitleri
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