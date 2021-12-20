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Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Aralık 2021 Pazartesi 10:43
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Kars'ta kardan kapalı 50 köy yolundan 34'ü açıldı

KARS'ta hafta sonu aralıklarla etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Kapalı 50 köy yolundan 34'ü ulaşıma açılırken, diğer köylerde çalışmalar sürüyor.

Kars'ta 2 gündür aralıklarla devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle 50 köyün yolu, ulaşıma kapandı. Merkeze bağlı Karakale köyünde, yolda mahsur kalanlar olduğunun bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekipleri, harekete geçti. Greyderler ile kar temizliği yapılarak, yollarda kalan araçlar kurtarıldı, köylüler ise traktörlerle çalışmalara destek verdi. Kapalı 50 köy yolundan 34'ü ulaşıma yeniden açılırken, diğer köylerde de çalışmalar devam ediyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kars50 Köy Yolu
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