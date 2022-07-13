Kastamonu'da selde kaybolan Recep'in cansız bedeni Sinop'ta bulundu

Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Kastamonu'nun Küre ilçesine bağlı İkizciler köyünde orman işçisi Recep Bakırcı, kayboldu. 16 gün önce yaşanan selde kaybolan Recep Bakırcı'nın cansız bedeni, günlerden devam eden arama kurtarma çalışmaları sonucunda Sinop'ta bulundu. Sinop-İnceburun mevkisinde bulunan Bakırcı'nın cansız bedeni ekiplerin incelemesi sonrasında morga kaldırıldı.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Recep Bakırcı için başsağlığı dilenerek, "Batı Karadeniz'de yaşanan sel sonrası, Ekiplerimizin 16 gündür devam eden arama çalışmaları sonucunda, Kastamonu'nun Küre ilçesinde kaybolan vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı.