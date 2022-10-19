Kastamonu'da taÅŸan Ezine Ã‡ayÄ± kenarÄ±nda okul projesine tepki

ANKARA - Kastamonu'daÂ geÃ§en yÄ±l taÅŸarak 70 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan sel felaketine yol aÃ§an Ezine Ã‡ayÄ±'nÄ±n kenarÄ±na 8 derslikli okul iÃ§in temel atÄ±lmasÄ± tepki Ã§ekti. Abana KaymakamlÄ±ÄŸÄ±â€™nca, Devlet Su Ä°ÅŸleri'nin (DSÄ°)Â sÃ¶z konusu alanda okul yapÄ±lmasÄ±nda sakÄ±nca bulunmadÄ±ÄŸÄ± yÃ¶nÃ¼ndeki gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼ Ã¼zerine okul projesine baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.



Kastamonuâ€™nun Bozkurt ve Abana ilÃ§elerinde geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda Ezine Ã‡ayÄ±'nÄ±n taÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen sel felaketinde 70 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Bu yÄ±l haziran ayÄ±ndaki yaÄŸÄ±ÅŸlarda daÂ yine Ezine Ã‡ayÄ±'nÄ±n taÅŸmasÄ±yla birlikte kÃ¶prÃ¼ler yÄ±kÄ±ldÄ±. TarÄ±m ve Orman BakanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± DSÄ° tarafÄ±ndan, Ezine Ã‡ayÄ±'nda Ä±slah Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± baÅŸlatÄ±ldÄ±.Â Ã–lÃ¼mlerin yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Bozkurt'ta Ezine Ã‡ayÄ± kenarÄ±nda 600â€™e yakÄ±n daireÂ kamulaÅŸtÄ±rÄ±lÄ±p,Â onlarca bina yÄ±kÄ±ldÄ±. KamulaÅŸtÄ±rma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± devam ederken, Abana'da deniz kenarÄ±nda bulunan Ä°nÃ¶nÃ¼ Lisesiâ€™nin, Ezine Ã‡ayÄ± kenarÄ±naÂ taÅŸÄ±nmasÄ± kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.



Ã‡AY KENARINDA OKUL TEMELÄ°



Bunun Ã¼zerineâ€‹Â Merkez Mahallesiâ€™nde Ã§ay kenarÄ±nda yer alan ve Abana Belediyesi imar planÄ±nda eÄŸitim alanÄ± olarak ayrÄ±lan parselde 8 derslikli okul inÅŸaatÄ± iÃ§in temel atÄ±ldÄ±. Ã–zel Ä°daresi tarafÄ±ndan gerÃ§ekleÅŸtirilen okul inÅŸaatÄ± projesine Abana halkÄ± tepki gÃ¶sterdi. BazÄ± vatandaÅŸlar,Â CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Ä°letiÅŸim Merkezi'ne (CÄ°MER) baÅŸvurarak, dere yataÄŸÄ±na okul yapÄ±lmasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â DoÄŸa fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ± Mehmet Åženol'un baÅŸvurusu Ã¼zerine Abana Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden gÃ¶rÃ¼ÅŸ soruldu. CÄ°MER'in Åženol'a gÃ¶nderdiÄŸi Ä°lÃ§e Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nÃ¼n cevabÄ±nda, "Ä°lÃ§emize yeni yapÄ±lmakta olan lise binasÄ±nÄ±n yeri Abana Belediyesiâ€™nce eÄŸitim alanÄ± olarak belirlenen arsaya Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°l Ã–zel Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lan ihale sonucunda kazanan mÃ¼teahhideÂ yer teslimi Ä°l Ã–zel Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lmakta olup inÅŸaat ile ilgili bÃ¼tÃ¼n iÅŸlemler Ä°l Ã–zel Ä°daresi tarafÄ±ndan yapÄ±lmaktadÄ±r" denildi.



'LÄ°SENÄ°N YERÄ° YANLIÅžTIR'



Mehmet Åženol, dere yataÄŸÄ±na lise yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyunca CÄ°MER'e baÅŸvurduÄŸunu belirterek, "AmacÄ±mÄ±z Abana'ya yapÄ±lacak yatÄ±rÄ±mÄ± ya da yeni yapÄ±lacak liseyiÂ engellemek deÄŸil, geleceÄŸimiz olan genÃ§lerimizin bundan sonra tehlike iÃ§inde bir eÄŸitim gÃ¶rmemesi. AmacÄ±mÄ±z budur. Yoksa biz neden Abana'mÄ±za yeni bir lise istemeyelim? Yer yanlÄ±ÅŸtÄ±r, bizim yere itirazÄ±mÄ±z vardÄ±r. Abana'da baÅŸka verilecek yerler vardÄ±r.Â Biz okulun burada olmamasÄ±nÄ± isteriz. Bozkurt'ta 500-550 dairenin yÄ±kÄ±mÄ± taÅŸkÄ±n sahasÄ± iÃ§inde diye yapÄ±ldÄ±. Bunu yÄ±kÄ±yorsunuz, fakat burada devletin bir kurumu derenin 10 metre yakÄ±nÄ±na lise yapÄ±yor. Bu yapÄ±lanÄ±nÂ yanlÄ±ÅŸ olduÄŸunu duyurmak bizim amacÄ±mÄ±z. Lisenin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yer yanlÄ±ÅŸtÄ±r, yeni bir yer aramak gerekir. GenÃ§lerimizi burada feda etmenin anlamÄ± nedir?" ifadelerini kullandÄ±.



KAYMAKAMLIK AÃ‡IKLAMA YAPTI



Ã–te yandan Abana KaymakamlÄ±ÄŸÄ± da konuyla ilgili yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yaptÄ±. AÃ§Ä±klamada, Abana Belediyesi imar planÄ±nda ve Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± Kurum AÃ§ma, Kapatma ve Ad Verme YÃ¶netmeliÄŸiâ€™ninÂ 5'inci maddesinin (c) fÄ±krasÄ± hÃ¼kÃ¼mleri doÄŸrultusunda eÄŸitim alanÄ± olarak ayrÄ±lan arsanÄ±n uygunluÄŸu ile ilgili 10 KasÄ±m 2021 tarihinde DSÄ° 23'Ã¼ncÃ¼Â BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™ne gÃ¶rÃ¼ÅŸ sorulduÄŸu belirtildi. AÃ§Ä±klamada, "DSÄ° 23'Ã¼ncÃ¼Â BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nÃ¼n 30 AralÄ±k 2021 tarihli cevabi yazÄ±sÄ±nda Ã¶zetle; 'sÃ¶z konusu taÅŸÄ±nmazlarda yapÄ± yaklaÅŸma sÄ±nÄ±rÄ± ve kret kotuna uyularak okul yapÄ±lmasÄ±nda kurumumuzca bir sakÄ±nca bulunmamaktadÄ±r.' denilmektedir. Buna gÃ¶re; 8 derslikli okul projesi vaziyet planÄ± oluÅŸturulurken DSÄ°â€™den alÄ±nan â€˜Ezine Ã‡ayÄ± IslahÄ± Uygulama Projesiâ€™ndeki belirlenen mesafelere uygun olarak;Â DSÄ° projesinde belirlenen yapÄ± yaklaÅŸma sÄ±nÄ±rÄ± 5 metre iken, okul vaziyet planÄ±nda okul binasÄ± yaklaÅŸma sÄ±nÄ±rÄ±ndan 12,41 metre daha geri Ã§ekilerek planlanmÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca; DSÄ° tarafÄ±ndan yapÄ±lacak 6,41 metre yÃ¼ksekliÄŸindeki Ezine Ã‡ayÄ± dere Ä±slah duvarÄ±na ilave olarak okul Ã§evre istinat duvarÄ± 2 metre yÃ¼ksekliÄŸinde ve okul binasÄ±nÄ±n zemin yÃ¼ksekliÄŸi ise kret kotundan 1,5 metre yÃ¼ksekliÄŸinde yapÄ±lacak ÅŸekilde projelendirilmiÅŸtir. AyrÄ±ca; 11 AÄŸustos 2021 sel afetinin ardÄ±ndan DSÄ° tarafÄ±ndan Ezine Ã‡ayÄ±â€™nda yapÄ±lan Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu dere yataÄŸÄ± 72 metre olacak ÅŸekilde geniÅŸletilmiÅŸtir" denildi.