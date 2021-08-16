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Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla göğsünden yaralandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
16 Ağustos 2021 Pazartesi 08:56
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Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru bıçakla yaralandı

Olay, saat 21.15 sıralarında Yeni Mahalle Düz Sokak'ta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında kavga çıktı. Telsiz anonsu üzerine bölgeye yakın noktada bulunan Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Amirliğinde görevli polis memuru Özgür İşnel hızla olay yerine gitti. İşnel, birbirlerine bıçak ve sopalarla saldıran tarafları ayırmaya çalışırken göğsünden aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavga ise kısa sürede gelen ekiplerin müdahalesiyle sonlandırıldı. Yaralanan polis memuru mesai arkadaşları tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kavga ile ilgili başlatılan soruşturmada Emre B. (21), M.B. (15) ve Mahmut E. (20) polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayın ardından Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak yaralı polis memurunun tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'ne geldi. Yaralı polis memurunun mesai arkadaşları da hastaneye gelerek, ameliyata alınan Özgür İşnel'in sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaTurgutluKavgaPolisBıçakYaralama
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