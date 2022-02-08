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Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

OSMANİYE'de kayalıklarda kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Şubat 2022 Salı 11:13
Kayalıklarda erkek cesedi bulundu

Olay,  ilçeye bağlı Fakıuşağı Mahallesi yakınlarındaki kayalıklarda meydana geldi. Çevredeki vatandaşların, kayalıklarda hareketsiz yatan bir erkek görüp, ihbarda bulunması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, üzerinden kimlik çıkmayan ve 50'li yaşlarda olduğu tahmin edilen kişinin öldüğünü belirledi. Savcı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. 

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Osmaniye'de kayalıklarda bulunan erkek cesedinin Cumali Korkmaz'a (41) ait olduğu belirlendi. Yakını tarafından teşhis edilen Korkmaz'ın kayalıklardan düşerek öldüğü üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
OsmaniyeKayalıkCeset
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