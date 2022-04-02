Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 3 Öğretim...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9...

Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde cesedi bulundu

BURSA'da, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Alaettin Esmer'in (67) göle uçtuğu belirlenen otomobilinde cesedi bulundu. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
02 Nisan 2022 Cumartesi 12:34
Kayıp olarak aranıyordu; göle uçan otomobilinde cesedi bulundu

Mustafakemalpaşa ilçesi Orta Mahallesi'nde oturan Alaettin Esmer, perşembe günü evden çıkıp arkadaşlarıyla buluştu. Arkadaşlarıyla bir süre zaman geçirdikten sonra yanlarından ayrılan Esmer'den bir daha haber alınamadı. Aile cuma günü durumu jandarma ve polis ekiplerine bildirdi. Yapılan araştırmada Alaettin Esmer'in en son Behram Göleti yakınlarında görüldüğü tespit edildi. Mustafakemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gölde ve çevresinde çalışma başlattı. Gölete doğru giden tekerlek izleri olduğunu saptayan jandarma, durumu Mudanya Jandarma Sahil Güvenlik ekiplerine iletti. Sabah saatlerinde göle giren dalgıçlar, Esmer'in aracını gölde buldu. Aracın içerisinde ise Alaettin Esmer’in cansız bedenine ulaşıldı. Esmer'in cesedini dalgıçlar çıkardı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Alaettin Esmer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BursaMUSTAFAKEMALPAŞAAlaettin EsmerKayıpOtomobilGölCeset
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MSB: Kandil bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Kandil bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Hemşire annenin 'soyadı' zaferi
Hemşire annenin 'soyadı' zaferi
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
Mersin'de Akkuyu NGS işçilerinin servisi devrildi: 11 yaralı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans