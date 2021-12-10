Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2,031.44
ALTIN
792.34
DOLAR
13.90
STERLİN
18.35
EURO
15.69
170 Sözleşmeli Personel alınacak
170 Sözleşmeli Personel alınacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100 Öğretim Üyesi Alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 100...
Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama kurası
Sağlık Bakanlığı'ndan yeniden atama...
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Alınacak
Flaş Haber
1 OCAK’TA BAŞLIYOR
Kapat

Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

KAYSERİ'de 320 polisin katılımı ile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 50 kişi gözaltına alındı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
10 Aralık 2021 Cuma 09:59
0 Okunma
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocasinan ilçesi Feyzioğlu Mahallesi'nde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Narkotik, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüklerinden 350 polisin katıldığı operasyonda, belirlenen adreslere, sabahın erken saatlerinde baskın yapıldı. Direnişin yaşanabileceği evlerin kapılar koçbaşlarıyla kırılarak içeri girildi. Adreslerde yapılan aralarında uyuşturucu madde ticareti suçundan hüküm giyen kişilerin de olduğu 1'i kadın, 50 şüpheli gözaltına alındı.

Dron destekli operasyonda yüklü miktarda uyuşturucu ile tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriNarkotikPolisUyuşturucuOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Terör şüphelisi havalimanında valizinde eroinle yakalandı
Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
Bakan Soylu: Hakkari'de 515 kilogram eroin ele geçirildi
Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi
Karadeniz'de bu yıl hamsi erken tükendi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans