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Kayseri'de art arda depremler

Kayseri'de saat 14.47'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından 4,4 ve 4,3 büyüklüklerinde iki sarsıntı daha oldu.

07 Mart 2023 Salı 15:53
Kayseri'de art arda depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kayseri'nin İncesu ilçesinde saat 14.47'deki 4,7'lik depremin ardından Hacılar ilçesinde saat 14.48'de 4,4 ve İncesu ilçesinde saat 14.53'te 4,3 büyüklüğünde iki sarsıntı daha kaydedildi.

Çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle Kayseri'de panik yaşayan çok sayıda kişi sokağa çıktı.

Kayseri Vali Vekili Şenol Esmer, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ilk belirlemelere göre bir olumsuzluk görünmediğini, birimlerin saha kontrol çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıçda yaptığı paylaşımda, "İncesu Belediye Başkanı ve bazı muhtarlarımız ile görüştüm, an itibarıyla olumsuz bir durum gözükmüyor. Ekiplerimiz sahada. Rabb'im her türlü afetlerden bizleri korusun." ifadelerini kullandı.

"Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"

AFAD Başkanı Yunus Sezer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de depremler sonrasında, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmadığını belirterek, "Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Ekiplerimiz olası olumsuz bir duruma karşın hazır durumdadır. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarım." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KayseriDepremAFAD
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