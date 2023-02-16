Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
5.192,63
ALTIN
1.114,61
DOLAR
18,86
STERLİN
22,75
EURO
20,21
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti alınacak
Yazılım geliştirme danışmanlığı hizmeti...
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
Web danışmanlığı hizmeti alınacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik Personel Alacak
İstanbul Galata Üniversitesinden Akademik...
Mamak Belediyesi 54 adet daire satıyor
Mamak Belediyesi 54 adet...

Kayseri'ye gelen 9 bin depremzede yurtlara yerleştirildi 

Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentlerden gelen yaklaşık 9 bin depremzede, Kayseri'deki yurtlarda misafir ediliyor.

16 Şubat 2023 Perşembe 10:42
Kayseri'ye gelen 9 bin depremzede yurtlara yerleştirildi 

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, depremzedelerin yoğun şekilde Kayseri'ye giriş yaptıklarını söyledi.
Depremzedeleri Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ağırladıklarını dile getiren Kabakcı, şunları kaydetti:
"Şu ana kadar yaklaşık 9 bin depremzedeyi yurtlarımıza aldık. Gelir gelmez barınma ihtiyaçlarını hızlı şekilde gideriyoruz. Dinlenmeleri için odalarına alıyoruz. Profesyonel bir şekilde karşılıyoruz. Akabinde 3 öğün yemekleri ve bizim oralarda oluşturduğumuz sosyal marketlerimiz var. Tüm malzemeleri kendilerine sunabiliyoruz."
Kabakcı, doğum günü, oyun, resim ve tiyatro gibi etkinliklerle çocukların ve ailelerinin acılarını ve travmalarını hafifletmek için mücadele verdiklerini anlattı.
Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile üniversitelerde psikologlardan destek aldıklarını vurgulayan Kabakcı, hizmetleri sunmaya devam edeceklerini aktardı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KahramanmaraşKayseriDepremDepremzede
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan çıkarılan anne "Hangi gündeyiz?" diye sormuş
Hatay'da depremin 228. saatinde 2 çocuğuyla enkazdan çıkarılan anne "Hangi gündeyiz?" diye sormuş
Fransa'dan depremden etkilenen Adıyaman'a sahra hastanesi
Fransa'dan depremden etkilenen Adıyaman'a sahra hastanesi
Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu
Van ve Bitlis'te depremzedeler için "sosyal market" kuruldu
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans