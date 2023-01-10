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Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içinde çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alındı.

10 Ocak 2023 Salı 10:28
Kaz Dağları'nda çıkan örtü yangını kontrol altına alındı

Kaz Dağları'nın Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi sınırları içinde çıkan örtü yangını ekiplerce kontrol altına alındı.
Bayramiç'in Çırpılar ile Evciler köylerinin Uzunoluk ve Kobaklı arasında kalan kesiminde yer alan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için durum yetkililere bildirildi.
Bunun üzerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce söz konusu alana çok sayıda arazöz, dozer, ilk müdahale aracı ve personelin yanı sıra çevre belediyeler ile çeşitli kurumlara ait ekipler yönlendirildi.
Ekipler yangına 60 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 300 personelle müdahale etti.
Yaklaşık 6 saat süren çalışmaların ardından örtü yangını kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın nedeniyle 80 hektar alan zarar gördü.

AA

Son Güncelleme: 10.01.2023 10:30
Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleBayramiçiKaz DağlarıYangınItfaiyeSöndürmeçalışma
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