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Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı 

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesinde, kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri ile çalışmaları izleyen çevredekilere, süratle gelen otomobil çarptı. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 1 kişi hayatını kaybederken, 1'i polis 4 kişi de yaralandı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
05 Mart 2022 Cumartesi 10:39
Kaza yerine otomobil daldı; 1 polis şehit, 1 ölü, 4 yaralı 

Kaza, gece Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis memuru Eyüp Saz (26) ile mesai arkadaşı Ferhat Kantarcı (41), kaza yerinde inceleme başlattı. Can kaybı ve yaralının olmadığı kazada devrilen minibüsün kaldırılması için oto kurtarıcı istendi. Bu sırada Mehmet Reşat Durmuş (40), yönetimindeki 02 RA 722 plakalı otomobille kaza yerine süratle gelip, ekiplerin arasına daldı. Kazada otomobil sürücüsü Durmuş, polis memurları Eyüp Saz ve Ferhat Kantarcı ile ekiplerin çalışmalarını izleyen Ahmet Balıkçı (51), Hüseyin Kavak (30), Yasin Kavak (37) yaralandı. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen polis memuru Eyüp Saz, kurtarılamayarak, şehit oldu. Ahmet Balıkçı da hastanede yaşamını yitirdi. Sağlık durumu kritik olan 1'i polis memuru 4 yaralı ise Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKahtaKazaTrafik KazasıPolisşehit
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