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Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun, bir sÃ¼redir yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± saÄŸlÄ±k problemleri nedeniyle tedavi gÃ¶ren kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu (68), Kocaeliâ€™de yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± evde hayatÄ±nÄ± kaybetti.

19 KasÄ±m 2022 Cumartesi 03:47
Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hayatÄ±nÄ± kaybetti

Kocaeli'nin Derince ilÃ§esinde yaÅŸayan ve rahaksÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle geÃ§en ay Kocaeli Devlet Hastanesi yoÄŸun bakÄ±m Ã¼nitesinde tedavi gÃ¶ren Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, yaklaÅŸÄ±k 2 haftalÄ±k tedavi sÃ¼recinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan taburcu edildi. Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, dÃ¼n saat 22.00 sÄ±ralarÄ±nda oturduÄŸu evdeÂ fenalaÅŸÄ±nca yakÄ±nlarÄ± 112 Acil Ã‡aÄŸrÄ± MerkezineÂ haber verdi. Eve gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri, Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirledi. Evde yapÄ±lan iÅŸlemlerin ardÄ±ndan Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun cenazesi aile Ã¼yeleri tarafÄ±ndan Kocaeli Kent MezarlÄ±ÄŸÄ± morguna getirildi. Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun kalp yetmezliÄŸi nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluâ€™nun cenazesi bugÃ¼n saat 14.00â€™te TavÅŸantepe Cemeviâ€™nde kÄ±lÄ±nacak cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Kocaeli Kent MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™na defnedilecek.

CHP KOCAELÄ° Ä°L BAÅžKANLIÄžINDAN TAZÄ°YE

Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle ilgiliÂ CHP Kocaeli Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Twitter hesabÄ±ndan taziye mesajÄ± yayÄ±mladÄ±. YapÄ±lan paylaÅŸÄ±mÄ±nda, "SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun kardeÅŸi Celal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede vefat ettiÄŸini Ã¼zÃ¼lerek Ã¶ÄŸrenmiÅŸ bulunmaktayÄ±z. Celal Bey'e Allah'tan rahmet, SayÄ±n Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±za ve tÃ¼m ailesine sabÄ±rlar diliyoruz." denildi.Â 

DHA

Son GÃ¼ncelleme: 19.11.2022 08:09
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