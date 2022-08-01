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Kepçe operatörünün cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı 

Manisa’nın Soma ilçesinde özel bir şirkete ait kömür ocağında şlam (atık) havuzunun çökmesi sonucu tonlarca çamurun altında kalan kepçe operatörü İbrahim Demir'i (63) arama-kurtarma çalışmaları sona erdi. Demir'in cansız bedenine  43 saat sonra ulaşıldı. 

01 Ağustos 2022 Pazartesi 07:06
Kepçe operatörünün cansız bedenine 43 saat sonra ulaşıldı 

Kırsal Dereköy Mahallesi'nde özel bir şirkete ait kömür ocağındaki şlam havuzunda dün sabah 06.00 sıralarında çökme meydana geldi. Bu sırada bölgede çalışma yapan kepçe operatörü İbrahim Demir, havuzdan akan tonlarca çamurun altında kaldı. Kamyon şoförü İbrahim Coşkun (47) ise çökmeyi son anda fark ederek, araçtan atlayarak canını kurtardı. Kamyonun üzerine çıkan Çoşkun, kurtarılmayı bekledi. İhbarla bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Kamyon şoförü Coşkun itfaiye ekiplerince kurtarılırken, evli ve 2 çocuk babası Demir için arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

CANSIZ BEDENİNE 43 SAAT SONRA ULAŞILDI

İlk olarak kepçenin batık olduğu bölgeye yol yapılarak, araca ulaşıldı. Havuzun akış yönüne bent yaparak havuzu ortadan ikiye bölen ekipler, daha sonra açılan kanal ile çamuru tahliye etmeye başladı. Şlam havuzunda vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, halata bağladıkları aracı dozerler ile çekmeye çalıştı. Gün boyu süren çalışmalar, havanın kararmasıyla da sürdü. Ekipler dozerler ile kepçeyi çekmeye çalışırken, diğer yandan havuzdaki çamuru tahliye işlemi sürüyor. Öte yandan, Şlam havuzunun seviyesinin düşürülmesinin ardından vince bağlı kurtarma sepetiyle kepçeye ulaşan ekipler, kepçenin kabin tavanını keserek, kabin içinde Demir'in cansız bedenine ulaştı. 43 saat sonra ulaşılan Demir'in cansız bedeni, ön otopsi için Soma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin daha sonra İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
ManisaSomaAtık HavuzuKepçeKömür Ocağıİbrahim DemirKaza
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