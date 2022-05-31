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Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanığa  5 yıl hapis cezası

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 66 sanığın yargılandığı davada karar açıklanırken, Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanık Osman Sarıgün, 3 farklı suçtan toplam 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Mayıs 2022 Salı 16:21
Kılıçdaroğlu'na yumruk atan sanığa  5 yıl hapis cezası

Nisan 2019'da Ankara'nın Çubuk ilçesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıya ilişkin Çubuk 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar, avukatları ile Kılıçdaroğlu ve diğer şikayetçilerin avukatları katıldı. Bazı CHP milletvekilleri ve parti yöneticileri de duruşmayı takip etti. Sanıkların son sözlerinin alınması ardından karar açıklandı.

Cenazede Kılıçdaroğlu'na yumruk atan tutuksuz sanık Osman Sarıgün, 'kamu görevlisine karşı basit yaralama' suçundan 1 yıl 15 gün, 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan ise 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi. Sanığın sabıkasının bulunmaması, kişilik özellikleri, duruşmalardaki iy hali gözetilerek iki suç yönünden hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırıldı. Sanık Osman Sarıgün'e, 'suç işlemeye alenen tahrik' suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası ile ilgili ise hükmün açıklanmamasına ilişkin madde uygulanmadı.

Diğer sanıklar da 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama', 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'silahla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'görevi yaptırmamak için direnme', 'suç işlemeye alenen tahrik', 'hakaret' ve 'siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek' suçlarından 5 ay 18 gün ile 8 yıl 6 ay 15 gün arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklara bazı suçlar yönünden verilen cezalarla ilgili hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararlaştırılırken, tüm sanıkların adli kontrol hükümleri kaldırıldı.

'BU DOSYALAR BİR GÜN YENİDEN AÇILIR'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, adliye önünde yaptığı açıklamada, "Ne ilginçtir ki cezaların çok büyük bir çoğunluğu ertelendi. Yani hükmün açıklanmasının geri bırakılması uygulandı. Yani İstinafa gitmek artık mümkün değil bu suçlarla ilgili. Onun için burada zaten adalet tecilli etmedi. 'Ben pişman değilim' diyen sanığın cezasını bile ertelediler. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk sallayan Osman Sarıgün'ü tebrik etselerdi herhalde daha iyiydi. Şunu özellikle vurgulamak istiyoruz ki hukuk her şeyi sonuna kadar takip eder. Bu dosyalar bir gün gelir yeniden açılır. Gerçeğin üzerini hiçbir güç örtemez. Burada yargılanan ve ceza alan sanıklardan öte bu işi planlayanların, azmettirenlerin, organize edenlerin bir gün mutlaka yargı önünde hesap vereceğini de unutmayacağız. Bunun mutlaka takipçisi olacağız. Genel başkanımız zaten suça sürüklenen çocuklar hakkında şikayetinden vazgeçti" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
AnkaraçubukCHPKemal KılıçdaroğluSaldırıMahkemeCezaOsman Sarıgün
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