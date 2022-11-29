Kimya fabrikasında yangın

Saat 19.30 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren bir kimya fabrakasında çıktı. Fabrikadan alevlerin yükseldiğini fark eden işçiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesine gelen itfaiye ekipleri gecenin karanlığını aydınlatan alevlere çok sayıda arazoz ve tankerle müdahale etmeye başladı. Yangın sırasında fabrikada bulunan kimyasal madde nedeniyle patlama ihtimaline karşı bölgedeki yollar ulaşıma kapatıldı. Itfaiye ekiplerinin söndürme çalışması devam ediyor.

KONTROL ALTINA ALINDI

Adana'da merkez Sarıçam ilçesi Acıdere Mahallesi'ndeki organize sanayi bölgesinde zirai tarım ilaçlarının üretildiği fabrikanın hammadde deposunda çıkan yangında, alevlerin tüm tesisi sardığı öğrenildi. Tüm fabrikayı saran yangın, ekiplerin yaklaşık 5 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı. Kimyasal maddeler nedeniyle zehirlenme riskinin bulunduğu bölgeye geçişlerin, söndürme ve soğutma çalışmasının tamamlanmasına kadar kapalı tutulacağı bildirildi.

Adana Valisi Süleyman Elban ve beraberindeki İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, yangın bölgesine gelerek çalışmaları izledi. Yangının tekrar büyüme ihtimaline karşı, söndürme çalışmalarına destek vermesi için bölgeye TOMA'lar da sevk edildi. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.