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Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

KIRŞEHİR'de 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen aynı aileden K.N.Kablan (3) hayatını kaybetti, 4'ü çocuk, 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Nisan 2022 Cuma 11:10
Kırşehir'de yangın; 1 çocuk öldü, 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Yenice Mahallesi, 214'üncü Sokak'taki 4 katlı binanın 1'inci katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İçeride bulunan Hacı Kablan (74) ile gelini Selime, torunları G.E. (8), A.S. (5), K.N., İ. (4) ve H.M. Kablan (1) ekipler tarafından dışarı çıkarıldı. Sağlık ekipleri, K.N.K.'ın öldüğünü belirledi. Dumandan etkilenen 4’ü çocuk, 6 kişi ise Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. K.N.'nin cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

Yangın, itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

'ÇOCUKLAR ÇOK ZOR DURUMDAYDI'

Görgü tanığı Muzaffer Yıldırım, "Yangını gördüğümde, tüm çabamla müdahale etmeye çalıştım. Elime aldığım çekiçle evin camını kırmaya çalıştım. Daha sonra arkadaşlar levye getirdi. Levye ile kırmaya çalışırken itfaiyeci arkadaşlar da geldi. İtfaiyeciler müdahale etmeye çalıştı. Çocuklar çok zor durumdaydı. Çok fazla duman vardı" diye konuştu.

İtfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KırşehirEvBinaYangınItfaiye
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