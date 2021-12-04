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'Kışlık karpuz'un kilosu 2 lira

Yaz meyvesi olarak bilinen karpuz, kış aylarında da manav tezgahındaki yerini korudu. Antalya'nın Serik ilçesinde serada kilosu 1 liradan satılan kışlık karpuzun ucuzluğu, üreticisini üzdü. Kış aylarında çoğunlukla aşeren hamileler ve çocukların isteğiyle satın alınan karpuz, manav tezgahlarında ise 2 liradan alıcı buluyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
04 Aralık 2021 Cumartesi 09:43
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'Kışlık karpuz'un kilosu 2 lira

Sıcak yaz aylarının vazgeçilmez lezzetlerinden karpuzun, örtü altı üretimde kış mevsiminde de üretimi yaygınlaştı. Yaz meyvesi olarak bilinen karpuzu serada yetiştiren üreticilerin hasat dönemi başladı. Antalya'nın Serik ilçesinde Üründü mahallesindeki serada kış mevsiminin ilk hasadını yapan Ramazan Temiz, topladığı karpuzu kilogramı 1 liradan komisyoncuya sattı.

Serasında ağustos ayında ekimini yaptığı karpuzu toplayan Ramazan Temiz, deneme amacıyla ürettiği 'kışlık karpuz'dan beklediği kazancı elde edememenin hayal kırıklığını yaşadığını söyledi. Serasındaki karpuzu satmakta zorlandığını anlatan Temiz, "8 dönümlük seraya ektiğim karpuz fideleri yetişti ve hasadına başladık. Karpuzun kilosunu 1 liradan aracıya sattım. Serada 25 bin lira masrafım oldu ama topladığım bir kamyon karpuzu 10 bin liradan Mersin'den aracıya zor sattım. 15 bin lira zarar ettim. Normalde bu dönemde karpuz olmaz. Ben denemek için bu karpuzu dikmiştim. Bu da kışlık karpuz. Ama beklediğimi bulamadım" diye konuştu.

Yazın serinleten tadı ve tatlı krizlerini en hafif atlatmanın yolu olarak görülen karpuz, aralık ayında da manav tezgahlarındaki yerini aldı. Yaz meyvesi olarak bilinen karpuzu, kış aylarında genellikle müşterilerilerinin aşeren hamileler ve çocukların isteği üzerine satın aldığını anlatan manav Kutlu Çetin, "Normalde bu mevsimde tarlada karpuz olmadığı için serada yetişiyor. Karpuz, kışın zor bulunan meyve. Hamile kadınlar ve çocuklar için elimizde bulundurmayı tercih ediyoruz. Kilosunu 1.5 - 2 liradan satıyoruz. İsteyene keserek dilim de satıyoruz. Tezgahımdaki karpuzları 15 gün önce Serik'teki üreticiden aldım" dedi.

Manava karpuz almaya gelen Nuri Yıldız ise kış mevsimi olmasına rağmen karpuzun fiyatının uygun olduğunu anlattı. Yıldız, "Yazın yenen meyve ama eşim hamile ve canı çektiği için aldım. Fiyatı normal düzeyde, hatta ucuz bile" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaSerikKarpuzKışlık Karpuz
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