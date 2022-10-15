Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLİN
20,80
EURO
18,07
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık iş yerleri
Çukurova Belediye Başkanlığı'ndan kiralık...
İstanbul Teknik Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor
İstanbul Teknik Üniversitesi 5...

Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor

Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden kazası sonrası hızla bölgeye ulaşan Kızılay ekipleri, bölgede çalışma yapanlara ve madencilerin sahada bekleyen yakınlarına destek oluyor.

15 Ekim 2022 Cumartesi 10:05
Kızılay ekipleri maden ocağındaki yardım çalışmalarına destek veriyor

Türkiye Taş Kömürü Kurumu bünyesinde bulunan Bartın’ın Amasra ilçesindeki maden ocağında gerçekleşen patlama haberinin alınmasının ardından Kızılay Afet Operasyon Merkezi koordinasyonunda, Düzce, Ankara Müdahale Merkezleri ile Bartın ve Zonguldak şubelerinden uzman ekipler alana gönderildi.

İlk etapta bölgeye en yakın konumda olan Kızılay Bartın Şubesi’nden uzmanlar olay yerine intikal ederek göçük altında kalan işçilerin maden sahasında bekleyen ailelerine ve bölgede işçileri kurtarmak üzere çalışan görevlilere destek olmaya başladı.

Maden patlaması bölgesinde afet uzmanları, şubeleri, gönüllüleri ile mobil beslenme araçları ile yardım çalışması yürüten Kızılay, olası ihtiyaç durumu için de ekiplerini teyakkuz halinde tutuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BartınAmasraMadenMaden OcağıKazaPatlamaKızılayYardım
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağında seviye, yüzde 50'nin altında
Çanakkale'nin tek içme suyu kaynağında seviye, yüzde 50'nin altında
AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 28 ÖLÜ, 11 YARALI 
AMASRA'DA MADEN OCAĞINDA PATLAMA: 28 ÖLÜ, 11 YARALI 
Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi
Malatya'da ruhsatsız 14 tüfek ele geçirildi
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans