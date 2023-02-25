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Kocaeli'de 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören iş merkezi yıkılıyor

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören yapılar arasında bulunan 6 katlı iş merkezinin yıkımına başlandı.

25 Şubat 2023 Cumartesi 14:19
Kocaeli'de 1999 Marmara Depremi'nde hasar gören iş merkezi yıkılıyor

İzmit Belediyesi, Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi'nde bulunan ve depremde hasar gören Kınay İş Merkezi'nin riskli yapı olduğunu, binanın yıkımı için gerekli makine ve teçhizatın bulunmadığını belirterek, binanın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılmasını istedi.
Bunun üzerine Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü, binada teknik inceleme gerçekleştirdi.
İnceleme ve ilgili kurumlarla yapılan görüşmelerin ardından 3194 sayılı İmar Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediyeler Kanununun ilgili maddeleri uyarınca söz konusu yapının yıkımına, Büyükşehir Belediyesi Encümeninde karar verildi.
Binanın yıkılması için ekipler harekete geçerken, Leyla Atakan Caddesi'nde trafik akışı tek şeride düşürüldü, Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne bağlanan Belde Sokak ise trafiğe kapatıldı.
Çevre güvenliğinin alınmasının ardından iş merkezine ilk kepçe vurularak yıkım çalışmasına başlandı.
Ekiplerin kontrollü bir şekilde yıkımına başladıkları binada çalışmalarını, 2 gün içerisinde bitirmesi planlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
İzmit BelediyesiKarabaş MahallesiMarmara DepremiDepremKocaeliIzmit
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