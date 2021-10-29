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Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ekim 2021 Cuma 14:12
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Kocaeli'de 2 boş vagon raydan çıktı

KOCAELİ - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde gar sahası içinde içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası sırasında 2 vagon raydan çıktı. Kimsenin yaralanmadığı olay ile ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Tatlıkuyu mevkisi Gebze Gar sahası içerisinde meydana geldi. İstanbul yönünde yedek bekleyen 5 boş vagonun manevrası sırasında son 2 vagon, raydan çıktı. Son vagon, elektrik direğinin üzerine devrilerek yan yattı. Demiryolları çalışanları, bölgede kurtarma çalışması başlattı. Trenin raylara oturtulması için bölgeye vinç sevk edildi. Olayın meydana geldiği raydaki tren seferleri durduruldu. Yan taraftaki raydan ise seferler devam etti, yüksek hızlı tren Ankara ve İstanbul yönüne doğru yavaş ilerledi.

TCDD TAŞIMACILIK AÇIKLAMA YAPTI 

TCDD Taşımacılık, Gebze'de 2 vagonun raydan çıkması ile ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek "29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KocaeliBoş VagonRaydan çıktı
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