Kocaeli'de lastik değiştiren gençlere tır çarptı, 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu Kartepe kesiminde gece saatlerinde A.T. idaresindeki 34 UU 7002 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı.

Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, lastiği değiştirmek için arkadaşlarından yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye gelen Muhammed Emin Salcı (22) ve Hakan Çetin (22) ile A.T. aracın lastiğini değiştirmek için çalışmaya başladı.

Bu sırada sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 34 DLF 993 plakalı tır, aracın lastiğini değiştirmeye çalışan gençlere çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Salcı ve Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralı A.T. ise ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tır şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Cenazeler Kocaeli ve Sakarya'da toprağa verildi

Kocaeli Devlet Hastanesi'nden alınan Hakan Çetin'in cenazesi, Kartepe ilçesine getirildi.

Çetin için Gül Camisi'nde cenaze töreni düzenledi.

Törene Çetin'in yakınlarının yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Sami Çakır, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Üyesi İbrahim Karaosmanoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Çetin'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Maşukiye Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Muhammed Emin Salcı için Sakarya'nın Erenler ilçesi Küpçüler Güzeltepe Nur Camisi'ne cenaze töreni düzenlendi.

Törende, Salcı'nın yakınları taziyeleri kabul etti.

Salcı'nın cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Törene, Salcı'nın ailesinin yanı sıra mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı.