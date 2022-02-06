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Kocasını vurup, intihara kalkıştı 

KAYSERİ'de, boşanma aşamasında olduğu Mustafa Özer'e (25) apartman girişinde tabancayla ateş edip, evine kaçan Hülya Özer (40), aynı silahla kendisini de vurdu. Hastanede tedaviye alınan çiftin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
06 Şubat 2022 Pazar 16:48
Kocasını vurup, intihara kalkıştı 

Olay, sabah saatlerinde, Melikgazi ilçesine bağlı Gesi Fatih Mahallesi Sönmez Sokak'taki meydana geldi. Kasap Mustafa Özer, apartmana girerken, boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı Hülya Özer'in silahlı saldırısına uğradı. Özer, kanlar içinde yere yığılırken, eşi de olay yerinden kaçtı. İhbarla adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Mustafa Özer'i ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. 

Polis ekipleri de Hülya Özer'in Kocasinan ilçesine bağlı Beyazşehir Mahallesi'ndeki evine gitti. Polisin çağrısına cevap vermeyen Özer, bu sırada eşini vurduğu tabancayı başına dayayıp, ateşledi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, Özer'i kanlar içinde buldu. İlk evliliğinden 1 çocuğu olduğu öğrenilen Hülya Özer de Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Özer çiftinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. 

Olayın yaşandığı apartmanın görevlisi Sedat Balkaya, "3 el silah sesi geldi. O sırada aracımda işim vardı, dışarı çıktım. Mustafa, beni görünce 'Sedat ağabey, bana bir su getirir misin?' dedi. Ben de ne olduğunu anlamadan suyu alıp, getirdim sonra kendisinin kurşunlandığını söyledi. Vücudunda 2 tane kurşun izi gördüm. Komşuların yardımıyla polis ve sağlık ekiplerini çağırdık. Ekipler, gerekli müdahaleyi yaptılar. Mustafa'ya kendisini kurşunlayanı sorduğumda; Hülya'nın yaptığını söyledi. 5-6 kez Hülya kelimesini tekrarlayarak söyledi" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KayseriMustafa ÖzerHülya ÖzerSilahYaralamaIntihar
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