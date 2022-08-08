'Kokulu üzüm'den hücre yenileyen krem üretildi

TTSO bünyesinde oluşturulan biyoteknoloji merkezinde bölgede yetişen endemik bitkilerin araştırılması için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Karadeniz'de yetişen ve halk arasında 'kokulu üzüm' olarak bilinen siyah asma cinsi İsabella ile ilgili Avusturya İlaç Enstitüsü Kurumu'nda çeşitli araştırmalar yapıldı. 2021'nin 3 ayrı hasat döneminde toplanan üzümlerden alınan numuneler, Avusturya'ya gönderildi. Yoğun çalışmalarla kokulu üzümden hücre yenileme özelliğine sahip organik krem üretildi. TTSO'nun anlaşmaları ile marka tescili ve ambalaj çalışması tamamlanan krem için Avusturya'da seri üretim yapılacak. Üretilen krem, Avrupa ülkelerinin yanı sıra ABD'ye gönderilecek.

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, bölgedeki ürünlerin ilaç sanayisine katkısını değerlendirmek için biyoteknoloji merkezinin kurulduğunu belirterek, "Bu merkezin işlevi; bugüne kadar üzerinde konuşulan fakat teknik olarak sonuca ulaşmayan ürünleri sonuçlandırmak ve özellikle de katma değeri yüksek ürün haline getirerek, ekonomiye kazandırmaktır. İsabella olarak bahsettiğimiz kokulu üzüm ele alındı. Avusturya İlaç Enstitüsü Kurumu ile iş birliği yapmak suretiyle bölgemizdeki kokulu üzümü geçen yıl 3 ayrı hasat döneminde topladık ve Avusturya'ya yolladık" dedi.

'KREM ÜRETİLDİ, PİYASAYA SÜRÜLECEK'

İlk çalışmalarda kokulu üzümün etken maddesinin tespit edildiğini ve bunların krem, enerji içeceği ve gıda katkılı ürünlerde kullanılabileceğinin belirlendiğini anlatan Hacısalihoğlu, "Bunlar tespit edildikten sonra sonuç odaklı ilk seçtiğimiz ürün krem oldu ve bunun üretimi ile tüm süreçleri tamamlamak istedik. Bu doğrultuda yapmış olduğumuz anlaşmalar ve çalışmalar neticesinde belli bir oranda kokulu üzümü topladık. Önümüzdeki süreçte bunun ticari piyasaya girmesi konusunda çalışmalarımızı da tamamladık. Bunlardan bir tanesi marka tespitiydi. Marka yurt dışında da kullanılacağı için 'Amari' ismini tespit ettik ve markamızı tescilledik. Bunun yanında pazar konusunda gerekli ambalaj ve kutu çalışmalarında tamamlamış durumdayız. Önümüzdeki süreçte piyasaya sürülmesi konusunda son noktaya geldik" diye konuştu.

Dünya piyasasına söz konusu kremi süreceklerini aktaran Hacısalihoğlu, "Bölgemizde yetişen, antibiyotik ile antioksidan özellikleri dünyadaki benzerlerine göre 6 kat daha fazla olan ve hücre yenileme özelliğe sahip üzümü, katma değerli ürünlere dönüştürerek dünya piyasalarına sunacağız" ifadelerini kullandı.