Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 12
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,863.65
ALTIN
775.23
DOLAR
13.29
STERLİN
18.04
EURO
15.10
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Elemanı alacak
Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim...
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 70 mühendis istihdam edecek
Devlet Su İşleri Genel...
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli personel alacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı...
TİKA Uzman Yardımcısı alacak
TİKA 10 Uzman Yardımcısı...

Komşuları pencere demirini keserek kurtardı

ADANA'da yalnız yaşadığı evde çıkan yangında, içeride mahsur kalan Hüseyin Oğrun’u (65), komşuları pencerenin demir korkuluklarını kesip kurtardı. Ağır yaralanan Oğrun, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
31 Aralık 2021 Cuma 09:25
0 Okunma
Komşuları pencere demirini keserek kurtardı

Seyhan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde iki katlı binanın alt katında yalnız yaşayan Hüseyin Oğrun, çalıştığı kahvehaneden geldikten sonra elektrikli sobayı açıp uyudu. Saat 05.00 sıralarında elektrik sobasının şase yapması sonucu yangın çıktı. Odayı saran alevlerden dolayı dışarı çıkamayan Oğrun, pencereden ‘İmdat’ çığlıkları atarak yardım istedi. Uyanan üst kat komşusu Kadir Sezer ile aynı sokakta oturan ve demircilik yapan Nabi Durukan yardıma koştu. İtfaiyeye haber verilirken, Sezer ve Durukan ile diğer komşuları, kapı kilitli olduğu için içeri giremedi. Evden demir makasını alan Nabi Durukan, Oğrun'un bulunduğu odanın penceresinin demir korkuluklarını komşularının da yardımıyla kesti. Pencereden içeriye uzanan komşuları, yaralanan Oğrun'u dışarıya çıkartıp, hortumla alevleri söndürdü.

Yüzünde, kollarında ve vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Oğrun, çağırılan ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yanık ünitesinde tedaviye alınan Oğrun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Adrese gelen itfaiye ekibi, soğutma işlemi yaptı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanEvYangınItfaiyeKurtarma
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda
'Kırmızı kod' alarmı verilen Antalya teyakkuzda
'Beyaz cennet'te yılbaşında yer kalmadı
'Beyaz cennet'te yılbaşında yer kalmadı
Jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
Jandarmaya satmaya çalışırken yakalandılar
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans