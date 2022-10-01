Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
3.179,99
ALTIN
988,22
DOLAR
18,50
STERLİN
20,71
EURO
18,14
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını kiraya veriyor
DHMİ, havalimanlarındaki reklam alanlarını...
Ticaret Bakanlığı 175 Ticari Denetmen Yardımcısı alacak
Ticaret Bakanlığı 175 Ticari...
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi akademik personel alacak
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi...
2023 yılı İstanbul ili tercüman listesine ilişkin duyuru
2023 yılı İstanbul ili...

Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı

İZMİT'te D-100 Karayolu üzerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan otomobil, önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Eray B. hayatını kaybederken, durakta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray'ın babası, otomobilin önünde diz çökerek dakikalarca enkazı izledi. 

01 Ekim 2022 Cumartesi 10:46
Kontrolden çıkan otomobil durağa daldı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza saat 01.30 sıralarında D-100 Karayolu Serdar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Eray B. idaresindeki 41 K 8351 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yol kenarına çarptıktan sonra takla atmaya başladı. Takla atarak ilerleyen otomobil önce halk otobüsüne ardından durağa çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acile bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Eray B. ile durakta bekledikleri sırada otomobilin çarptığı 2 kişiyi hastanelere kaldırdı. Ağır yaralanan Eray B., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından olay yerine gelen Eray B.'nin annesi ve babası büyük üzüntü yaşadı. Eray B.'nin babası hurdaya dönen otomobilin önünde diz çöküp dakikalarca aracın enkazını izlediği görüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
IzmitD100 KarayoluKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Canımızı siper ettik, faciayı önledik'
'Canımızı siper ettik, faciayı önledik'
Güvenlik görevlisine çalıştığı banka önünde silahlı saldırı
Güvenlik görevlisine çalıştığı banka önünde silahlı saldırı
Tunca Nehri otlarla kaplandı, Bayır Deresi çöplüğe döndü
Tunca Nehri otlarla kaplandı, Bayır Deresi çöplüğe döndü
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans