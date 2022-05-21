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Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama

KONYA'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişiden 15’i, tutuklandı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
21 Mayıs 2022 Cumartesi 11:32
Konya'da FETÖ operasyonuna 15 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte FETÖ/PDY’nin yeniden yapılanmaya gittiği iddiasıyla devam eden soruşturmalar kapsamında Konya ve Ankara’da operasyon düzenledi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin, mütevelli denilen esnaflık yapan kişiler aracılığıyla örgüte finansal destek sağladığı, haklarında adli işlem yapılan örgüt üyeleri veya yakınları ile sokak, park gibi kalabalık ortamlarda buluşmalar yaparak para verdiği, örgütün ‘muavenet’ olarak adlandırdığı maddi yardımlarda bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 15'i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPDYTerörörgütOperasyonKonya
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