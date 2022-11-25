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Konya'da, hayvan bakımevindeki görüntülere 2 gözaltı

KONYA Büyükşehir Belediyesi’ne ait Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’ndeki görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntülerle ilgili yürütülen soruşturmada, 2 kişi gözaltına alındı.

25 Kasım 2022 Cuma 10:46
Konya'da, hayvan bakımevindeki görüntülere 2 gözaltı

Konya Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bir görevlinin elindeki kürekle köpeğe vurarak ölümüne neden olduğu iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Konu ile ilgili Konya Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından dün gece yapılan açıklamada soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Görüntüler üzerine Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla harekete geçen polis, sabah saatlerinde olaya karışan 2 işçiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan işçiler, Dutlukır Polis Merkezi'ne götürüldü.

BELEDİYEDEN YENİ AÇIKLAMA

Sabah saatlerinde Konya Büyükşehir Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan yeni açıklamada, "Belediyemize ait Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon Merkezi’nde yaşanan olay, duyulduğu ilk andan itibaren, gece tüm yönleriyle incelenmiş, sabahın erken saatlerinde ilgililer ivedilikle açığa alınmış, sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Konya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri gözaltına almıştır. Olay, tüm yönleriyle hassasiyetiyle takip edilmektedir. Gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

VALİLİK: CANLILARA YAPILAN HER TÜRLÜ EZİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUZ

Olayla ilgili Konya Valiliği'nden ise "24.11.2022 günü Twitter sosyal medya platformunda hayvanlara eziyet edildiğine dair görüntülerle ilgili olarak 2 şahıs gözaltına alınmıştır. Canlılara yapılan her türlü eziyeti şiddetle kınıyoruz. Konu, adli-idari tüm kurumlarımızca titizlikle takip edilip gerekli müeyyide ve tedbirler uygulanmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklaması yapıldı. 

'SÜRECİ SONUNA KADAR HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ'

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Twitter hesabından açıklama yaptı. Başkan Altay, "Hayvan Rehabilite Merkezimizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Konya Büyükşehir BelediyesiSahipsiz Hayvan Bakımevi Ve Rehabilitasyon MerkeziHayvanKöpekBakımeviBarınak
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