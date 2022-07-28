Konya'da kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı 

Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Yukarı Mahallesi Fevzi Paşa Caddesinde meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Mehmet Ali Y., kahvehanede belirlenemeyen nedenle tartıştığı iş yeri sahibi Fatih Uyar ve beraberindeki Memiş Cırnaz ile Mehmet Ali Pomay'a tabancayla ateş etti. Uyar göğsüne, Cırnaz koluna, Pomay da beline isabet eden kurşunlarla yaralandı. Kanlar içinde kalan 3 kişi ihbar üzerine çağrılan ambulansla Bozkır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Fatih Uyar, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Hayati tehlikesi bulunan Pomay, ilk tedavisinin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından teslim olmak için polis merkezine giden Mehmet Ali Y. ise yolda bekçi tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.