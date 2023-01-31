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Konya'da kar yağışı etkili oluyor

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve gece etkisini artıran kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

31 Ocak 2023 Salı 09:55
Konya'da kar yağışı etkili oluyor

Kar yağışı aralıklarla devam ederken, sürücüler kontrollü seyrediyor.
Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, karın ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana güzergah ve ara sokaklarda çalışma yapıyor.
Yetkililer, trafiğe çıkacak sürücüleri yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarırken, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri ise denetimlerini sürdürüyor.
Karayolları ekipleri de Konya'yı çevre illere bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Öte yandan, Konya-Beyşehir kara yolu Derbent ilçe ayrımında, kar nedeniyle 15 AB 500 plakalı süt yüklü tır kayarak yolu kapattı.
Polis ekiplerinin tedbir aldığı yol, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından tekrar trafik akışına açıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKarKış
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