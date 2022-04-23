Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 20
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.472,50
ALTIN
915,67
DOLAR
14,75
STERLİN
18,96
EURO
15,93
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim elemanı alacak
Türk-Alman Üniversitesi 11 öğretim...
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43 akademik personel alacak
Yüksek İhtisas Üniversitesi 43...
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48 akademik personel alacak
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğü 48...
Koç Üniversitesi 8 Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi 8 Öğretim...

Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı 

Konya’da yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli (19), ile aynı yaştaki arkadaşı Alperen Dere’ye otomobil çarptı. Kazada iki genç olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü İsa Shapıınov ise yaralandı. Zileli ile Dere’nin yakınlarındaki yaya üst geçidini de kullanmadıkları belirlendi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
23 Nisan 2022 Cumartesi 11:01
Konya'da kaza: 2 ölü, 1 yaralı 

Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Furkan Zileli ile Alperen Dere’ye İsa Shapıınov’un (25) kullandığı 42 MA 7519 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, çarpışmanın şiddetiyle ağır yaralanan Furkan Zileli ile arkadaşı Alperen Dere’nin olay yerinde öldüğünü belirledi. Kazada refüjlere çarparak durabilen otomobil sürücüsü İsa Shapıınov da yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Alperen Dere ile Furkan Zileli’nin de kazanın olduğu yere yakın olan yaya üst geçidini kullanmadıkları belirlendi. Gençlerin cansız bedenleri otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaSelçukluYeni İstanbul YoluKazaTrafik Kazası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit
Fırat Kalkanı bölgesinde roketli saldırı: 1 polis şehit
Ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı 
Ters laleler Yüksekova'da çiçek açtı 
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
Uzaklaştırma kararı biten koca, eşini vurup intihara kalkıştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans