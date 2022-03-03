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Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli 

KONYA'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle 10 ilçede yüz yüze eğitime yarın ara verildi. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
03 Mart 2022 Perşembe 09:45
Konya'nın 10 ilçesinde eğitime- öğretime 'kar' engeli 

Gündüz saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini sürdürüyor. Kar ve buzlanma nedeniyle Akşehir, Beyşehir, Çeltik, Doğanhisar, Hüyük, Ilgın, Kadınhanı, Seydişehir, Tuzlukçu ve Yunak ilçelerinde yüz yüze eğitime 1 gün ara verildi. Öğrenciler, uzaktan eğitim görecek. Hamile ve engelli kamu kurumu çalışanları da idari izinli sayılacak. 

Kastamonu'da eğitime kar engeli

KASTAMONU İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiğini açıkladı.

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, yaptığı açıklamada yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Kastamonu merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime bugün ara verildiğini belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KonyaKastamonuKarKışEğitimTatil
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